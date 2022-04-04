بعد انسحابها.. كاميرا CNN ترصد الدمار التام والمقابر الجماعية التي خلفتها القوات الروسية في محيط كييف

عمدة بوتشا لـCNN: لن نغفر لروسيا "على هذه الأرض أو في الجنة"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، الفظائع التي ارتكبتها روسيا والرئيس فلاديمير بوتين في بوتشا بأوكرانيا بأنها "جريمة حرب"، لكنه قال إنها ليست إبادة جماعية، مضيفًا أنه يبحث في فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال بايدن للصحفيين عند هبوطه في واشنطن العاصمة: "ربما تتذكرون أنني تعرضت لانتقادات لأنني وصفت بوتين بمجرم حرب. حسنًا، حقيقة الأمر هي أنكم رأيتم ما حدث في بوتشا. هذا يستدعيه - فهو مجرم حرب. لكن علينا جمع المعلومات".

وأضاف: "علينا أن نستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال وعلينا الحصول على جميع التفاصيل حتى يمكن أن تكون هذه محاكمة فعلية - إجراء محاكمة لجرائم الحرب. هذا الرجل وحشي وما يحدث في بوتشا شائن وقد شاهده الجميع".

وبسؤاله عما إذا كانت الجرائم المرتكبة في بوتشا تبرر تسميتها إبادة جماعية، قال بايدن: "لا، أعتقد أنها جريمة حرب".

وأشار أيضًا إلى أنه "يسعى لمزيد من العقوبات" وسيعلن عنها قريبًا.