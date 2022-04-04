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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن عمدة مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب بنشاط من المدينة، الأحد.

وكان قد شهد الأسبوع الماضي انتشارا واسعا للقوات الروسية بين منطقتي بيلوبيليا وكونوتوب، الواقعتين شمال شرقي مدينة سومي.

وقال العمدة إن الانتشار الروسي على مدار الأسبوع شهد إطلاق نار كثيف "عشوائي وشهد ترويعا للسكان"، حسبما أكد على صفحته على تيليغرام الأحد.

وأضاف العمدة قائلا: "لقد طاردتهم قواتنا خارج كييف وشيرهينيف وكبدتهم خسائر، لكن منطقة كونوتوب ليست خالية من الروس بنسبة 100%، الأوكرانيون يطردونهم بالتدريج"، حسب قوله.

وتبعد مدينة سومي حوالي 48 كم عن الحدود مع روسيا وكانت من أولى المدن التي تعرضت لهجمات روسية في بداية الغزو لأوكرانيا.