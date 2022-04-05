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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع.

وأوضح سوليفان، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: "يمكنك توقع المزيد من إعلانات العقوبات هذا الأسبوع. ونحن ننسق مع حلفائنا وشركائنا حول ماهية المعايير الدقيقة لذلك، ولكن نعم، هذا الأسبوع سيكون لدينا عناصر ضغط اقتصادي إضافية نعلن عنها".

ردًا على الصور العنيفة الأخيرة للفظائع التي يُزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في بوشا بأوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في وقت سابق الاثنين، إنه "يسعى إلى مزيد من العقوبات" ضد روسيا وسيعلن عنها قريبًا.

ولم يصف بايدن عمليات القتل بأنها "إبادة جماعية"، لكنه قال إنها "جريمة حرب"، داعيًا إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الصور المروعة من بوتشا للفظائع الأخيرة التي ارتكبتها روسيا ضد المدنيين الأوكرانيين تؤكد أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للتهاون"، مشددًا على أهمية الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا.

وأضاف أن إدارة بايدن "تعمل على مدار الساعة" لتلبية طلبات المساعدة الأمنية من أوكرانيا، وألمح إلى "مساعدة عسكرية إضافية قادمة في الأيام المقبلة".

وتابع: "نتوقع تقديم قدرات جديدة إضافية في المستقبل القريب. لا يمكننا دائمًا الإعلان عما يتم تسليمه من باب الاحترام لحلفائنا وشركائنا أو بسبب الحساسيات التشغيلية ، لكننا نتحرك بسرعة وكفاءة لتحقيق ذلك".

خصصت الولايات المتحدة 1.65 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا منذ غزو روسيا، وما مجموعه 2.3 مليار دولار منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، وفقًا لسوليفان.

واستشهد بأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر، وأنظمة بوما الجوية غير المأهولة، والمركبات المدرعة متعددة الأغراض من بين الإمدادات المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.