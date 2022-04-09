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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على حسابه الرسمي في تويتر.

ونُقل عن زيلينسكي قوله إن جونسون "هو أحد أكثر المعارضين المبدئيين للغزو الروسي، وهو زعيم بشأن ضغوط العقوبات على روسيا والدعم الدفاعي لأوكرانيا. مرحبًا بكم في كييف، صديقي!"

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف، دعا الرئيس الأوكراني إلى "مزيد من الضغط" على روسيا بمساعدة الأوكرانيين في "الدفاع، فضلاً عن العقوبات".

وقال زيلينسكي إنه يتعين على الدول الأخرى أن تحذو حذو المملكة المتحدة، مضيفًا أن الوقت قد حان "لفرض حظر كامل على قطاع الطاقة الروسي، وزيادة توفير الأسلحة لأوكرانيا".

وتابع: "نحن بحاجة إلى زيادة تعزيز تحالفنا المناهض للحرب. ونأمل ان تلعب لندن دورًا رئيسيًا في هذه العملية".

وقال زيلينسكي إن الزعيمين تحدثا أيضًا عن إعادة بناء أوكرانيا.

كما غرد جونسون أيضًا عن الاجتماع يوم السبت، قائلاً إن الاجتماع مع زيلينسكي في كييف كان "إظهارًا لدعمنا الثابت لشعب أوكرانيا".

وقال جونسون في منشور يعرض صورة للزعيمين وهما يتصافحان: "نحن نضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية، وهي شهادة على التزامنا بنضال بلاده ضد الحملة البربرية لروسيا".

كما سافر المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى كييف واجتمع مع زيلينسكي، السبت.

يوم الجمعة، سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين.