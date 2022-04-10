باريس، فرنسا (CNN)-- بدأ الناخبون الفرنسيون بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، الأحد، لإجراء واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية أهمية بالبلاد منذ عقود إذ تأتي في وقت تتوجه أنظار أوروبا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وما التداعيات المحتملة له على الناتو والدول الأوروبية بشكل عام.

ويتنافس 12 مرشحًا، بمن فيهم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الساعي لولاية ثانية، على المنصب الأعلى بالبلاد، وإذا لم يحصل أي منهم على أكثر من 50٪ من الأصوات، فسيتواجه المرشحان الأولان مع بعضهما في جولة الإعادة في 24 أبريل/ نيسان.

ويواجه ماكرون الوسطي سلسلة من المنافسين من الأطراف السياسية المتطرفة، بما في ذلك مارين لوبان، الحاملة للواء اليمين المتطرف الفرنسي منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى المحلل التلفزيوني والمؤلف إريك زمور؛ اليساري المثير للجدل، جان لوك ميلينشون.

معظم المحللين يلفتون إلى أن المنافسة ستكون استفتاء على صعود اليمين الفرنسي لقبة الحكم، لكن الحرب في أوكرانيا قلبت تلك التوقعات رأسا على عقب، حيث توقع العديد من الخبراء أن تضر الحرب بحملتي لوبان وزيمور، حيث تحدث كلاهما باعتزاز سابقًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.