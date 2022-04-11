فرنسا تطرد 6 جواسيس روس مشتبه بهم يعملون "تحت غطاء دبلوماسي"

باريس، فرنسا (CNN)-- أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن فرنسا تطرد ستة عملاء روس يشتبه في أنهم عملوا كجواسيس "تحت غطاء دبلوماسي" في البلاد.

وقالت الوزارة في البيان "بعد تحقيق طويل للغاية ، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) يوم الأحد 10 أبريل عن عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا"، مضيفة أن أنشطة الستة الروس، الذين تم تصنيفهم الآن على أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، كانوا "يتعارضون مع مصالحنا الوطنية".

وهنأ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في تغريدة على تويتر، عملاء الأمن الفرنسيين المتورطين الذين "أعاقوا شبكة من العملاء السريين الروس الذين يعملون ضد مصالحنا".

وقالت الخارجية الفرنسية إنه في غياب السفير الروسي "تم استدعاء الرجل الثاني في السفارة مساء اليوم للوزارة لإبلاغه بهذا القرار".