استطلاعات: ماكرون ولوبان يتأهلان لجولة الإعادة في انتخابات فرنسا

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نشر الأحد ، 10 ابريل / نيسان 2022

(CNN)-- أظهرت نتائج استطلاعات الرأي غير الرسمية في فرنسا بشأن الانتخابات الرئاسية، الأحد، تأهل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وجاء ماكرون في المركز الأول بحصوله على 28.6٪ من الأصوات، ولوبان في المركز الثاني بنسبة 23.9٪، بحسب استطلاعات الرأي.

وجاء المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون والمعلق السياسي اليميني المتطرف الذي تحول إلى مرشح رئاسي إيريك زمور في المركزين الثالث والرابع بحصولهما على 20.1٪ و 7٪ فقط من الأصوات على التوالي بحسب استطلاعات الرأي.

ووفقًا لاستطلاع خلال الحملة الانتخابية، كان زمور يمثل تحديا في بعض الأحيان للوبان على المركز الثاني بين المرشحين للرئاسة الاثني عشر.

ومن المقرر أن يتم التصويت على جولة الإعادة بين ماكرون و لوبان في 24 أبريل/ نيسان.

ويقدر إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنحو 73.3٪ ، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وستكون هذه أقل نسبة مشاركة في الجولة الأولى منذ 2002 ، بحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.