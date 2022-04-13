بعد احتجاز حليف لبوتين.. زيلينسكي يقترح تبادل سجناء

زيلينسكي يوجه نداء لبرلمان كوريا الجنوبية من أجل الحصول على أسلحة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقترح الرئيس، الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقايضة السياسي الأوكراني الموالي لروسيا المحتجز، فيكتور ميدفيدشوك بأسرى الحرب الأوكرانيين.

فيكتور ميدفيدشوك, plain_text Credit: Ukrainian Presidency/Anadolu Agency/Getty Images

جاء ذلك في خطاب لزيلينسكي، الثلاثاء، قال فيه: "أقترح على الاتحاد الروسي تبادل ’رجُلك‘ بأولادنا وبناتنا الموجودين الآن في الأسر الروسي"، محذرا أن القوات الأوكرانية ستحتجز المزيد من الجنود الروس.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن الثلاثاء عن اعتقال فيكتور ميدفيدشوك وهو سياسي و"أوليغارشي" أوكراني موال لروسيا، وذلك في ما وصفها بـ"عملية خاصة".

ويذكر أنه تم فرض عقوبات على ميدفيدشوك من قبل الولايات المتحدة في عام 2014 "لتهديده السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو وحدة أراضي أوكرانيا، ولتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية في أوكرانيا".