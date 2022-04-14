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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، الخميس، إن الولايات المتحدة لا "تستخف" باحتمال أن تسعى روسيا إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا حيث لا تزال موسكو تواجه صعوبات في ساحة المعركة.

وأوضح بيرنز في تصريحات عامة في معهد جورجيا للتكنولوجيا: "بالنظر إلى اليأس المحتمل للرئيس بوتين والقيادة الروسية، بالنظر إلى الانتكاسات التي واجهوها عسكريًا حتى الآن، لا يمكن لأي منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة النووية منخفضة القوة".

وأضاف بيرنز أن وكالة المخابرات المركزية "تراقب ذلك باهتمام شديد"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتابع: "بينما رأينا بعض المواقف الخطابية من جانب الكرملين حول الانتقال إلى مستويات أعلى من التأهب النووي، لم نر حتى الآن الكثير من الأدلة العملية على نوع عمليات النشر أو الترتيبات العسكرية التي من شأنها أن تعزز هذا القلق" ولكن قال بيرنز: "نحن نراقب ذلك باهتمام شديد".

ومع ذلك، في نفس التصريحات، حذّر بيرنز من أن الرئيس الروسي أصبح معزولاً بشكل متزايد وأن "شهيته للمخاطرة قد ازدادت مع إحكام قبضته على روسيا".

وقال بيرنز: "ضاقت دائرة مستشاريه، وفي تلك الدائرة الصغيرة، لم يكن من الممكن أبدًا تعزيز مسيرته المهنية للتشكيك في حكمه أو اعتقاده العنيد شبه الغامض بأن مصيره هو استعادة مجال نفوذ روسيا".