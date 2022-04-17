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(CNN)-- أعلنت سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا، وفاة جنرال روسي في أوكرانيا في بيان تعزية السبت.

وقال المكتب الصحفي لرئيس البلدية، في بيان، إن المدينة أعربت عن تعازيها في وفاة نائب قائد الجيش الثامن الروسي اللواء فلاديمير فرولوف في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وذكر البيان أن عمدة سان بطرسبرج ألكسندر بيغلوف حضر الجنازة التي أقيمت في مقبرة سيرافيموفسكي التاريخية، السبت.

وقال بيغلوف في البيان "اليوم نقول وداعًا لبطل حقيقي. مات فلاديمير بتروفيتش فرولوف ميتا بطوليا في معركة مع القوميين الأوكرانيين. لقد ضحى بحياته حتى لا يسمع الأطفال والنساء وكبار السن في دونباس دوي انفجارات القنابل بعد الآن. حتى يتوقفوا عن انتظار الموت ويغادرون المنزل ويقولون وداعًا كما لو كان آخر مرة".

ولم تستطع CNN تأكيد ظروف وفاة فرولوف. وقتل عدد من كبار الضباط الروس في أوكرانيا.