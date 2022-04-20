الناتو يبدأ تدريبات لمواجهة القرصنة الإلكترونية

هل تدفع جرائم الحرب في أوكرانيا أمريكا والناتو إلى التدخل عسكريًا؟

أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

(CNN)-- بدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الثلاثاء، تدريبات سنوية واسعة النطاق بمشاركة 32 دولة بهدف التصدي لهجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال إيان ويست، رئيس مركز الأمن السيبراني التابع لحلف الناتو، لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن التدريبات تعكس "سيناريوهات حقيقية على أساس الهجمات الإلكترونية التي شوهدت على مدار الثلاثين عامًا الماضية".

وسيقوم المشاركون في التدريبات بالتعامل مع هجوم إلكتروني وهمي خلال تمرين وسيعملون على الدفاع عن محطات مياه والطاقة وأنظمة دفاع جوي وغيرها.

وقال ويست إن التدريبات تم التخطيط لها قبل أشهر ولا تتضمن بشكل مباشر التهديدات الإلكترونية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لكن من المستحيل تجاهل الحرب والنشاط السيبراني الروسي والبيلاروسي المرتبط بها.

كانت شركة الأمن السيبراني Proofpoint قالت إنه مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط، حاول قراصنة بيلاروسيون اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولين أوروبين مشاركين في إدارة الخدمات اللوجستية للاجئين الفارين من أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت تقريبا، استهدف مجهولون المتعاقدين مع الحكومة الأوكرانية الموجودين في لاتفيا وليتوانيا، وهما عضوان في الناتو، بهجمات إلكترونية، وفقًا للباحثين في Broadcom Software.