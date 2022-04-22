بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، "إنه ليس أقل من وسام لكسب حنق" الحكومة الروسية، في معرض رده على عقوبات موسكو التي طالته مع مسؤولين أمريكيين آخرين.

وقال برايس، في إفادة لوزارة الخارجية: "بالإضافة إلى نائب الرئيس، شملت شريحة اليوم صحفيين ومتحدثين رسميين لهذه الإدارة، بمن فيهم أنا. يجب أن أقول إن كسب غضب حكومة تكذب على شعبها وتعامل بوحشية مع جيرانها وتسعى إلى خلق عالم تُطارد فيه الحرية".

وأضاف أنه "لشرف عظيم أن أشارك هذه العدائية مع غيرهم من رواة الحقيقة، زملائي جون كيربي وجين ساكي، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين الذين قاموا بعمل لا يُصدق، وشاركوا الحقيقة الدموية المؤلمة لأفعال روسيا في أوكرانيا".

كانت وكالة رويترز نقلت عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن روسيا منعت عددا كبيرًا من الشخصيات الأمريكية، من بينها نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من دخول البلاد.