تحليل بقلم المحرر بـCNN كريس سيليزا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، لجزء من مقابلة أجراها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومغادرة الأخير غاضبا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

في مواجهة مباشرة بشأن خسارته في انتخابات عام 2020، بدا وكأن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحب من المقابلة، إلا أنه ربما لم يحدث ذلك تمامًا بهذه الطريقة.

نعم، دخل ترامب ومورغان بجدال خلال الحديث عن انتخابات عام 2020، حيث وصف الرئيس السابق مورغان بأنه "أحمق" إذا كان يعتقد أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. (جدير بالذكر: لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة).

لكن ترامب لم ينهِ المقابلة هناك، حيث ذكرت شبكة NBC أن تسجيل صوتي قدمه مدير الاتصالات لترامب يسمع فيه أن مورغان والرئيس السابق ضحكا وشكرا بعضهما البعض في نهاية المقابلة. ويظهر أنها على ما يبدو كانت ودية وودودة.

وقال ترامب في بيان لاحق: "حاول بيرس مورغان، مثل بقية وسائل الإعلام الوهمية، تعديل مقابلته الطويلة والمملة معي بشكل غير قانوني ومخادع.."