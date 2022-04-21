كان يتخلص منها في المرحاض بشكل دوري.. كتاب جديد يكشف طريقة تعامل ترامب مع وثائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو سابق للرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

Remember when Trump tried to extort Zelenskyy, then sat down with him and said this? https://t.co/7P9MgiC9IK

وأبرز نشطاء "النظرة التي على وجه زيلينسكي" عندما قال ترامب في مقطع الفيديو: "آمل أنك والرئيس بوتين يمكنكما الالتقاء وحل مشاكلكم فإن هذا سيكون إنجازا هائلا وأنا أعلم أنك تحاول القيام بذلك.."

ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني أكد مرارا خلال خطابات ومقاطع فيديو على استعداده للقاء الرئيس الروسي وذلك بعد إعلان الأخير عن بدء عمليات عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف قد علق على احتمال اجراء لقاء بين بوتين وزيلينسكي، حيث قال بتصريح سابق: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض لقاء فولوديمير زيلينسكي، ويمكن عقد الاجتماع افتراضيا، ولكن من أجل أن يتم ذلك، من الضروري لكلا الوفدين إعداد وثيقة، وليس سلسلة من الأفكار، ولكن وثيقة مكتوبة، ثم سيأتي وقت مثل هذا الاجتماع ".