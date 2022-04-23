أوروبا تبحث عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف قطاع الطاقة

(CNN)-- قال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية ووزيرة مالية ليتوانيا، يوم الجمعة، إن أوروبا تناقش حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تستهدف قطاع الطاقة.

وذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن إحدى القضايا قيد النظر تتعلق بحظر النفط وكانت هناك مناقشات حول "العقوبات الذكية"، والتي قد تشمل فرض تعريفات بدلاً من الحظر الكامل في البداية.

وقال دومبروفسكيس، للصحفيين في واشنطن: "لذلك قد تكون هناك بعض الفروق الدقيقة، لكن هذا العمل مستمر".

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة CNN في العاصمة الأمريكية، قالت وزيرة المالية الليتوانية جينتارو سكيستو إنها ناقشت الحزمة المحتملة من العقوبات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي والي أديمو.

وقالت: "نعرض دائما أن تشمل العقوبات قطاع الطاقة، وخاصة النفط، فضلا عن عقوبات إضافية على القطاع المالي في روسيا".

وأضافت أنه "يجب تنسيق العقوبات حتى يكون لها تأثير"، وتابعت: "إذا لم نتفق على العقوبات معا، فلن تنجح الولايات المتحدة مع جميع الحلفاء الغربيين".

وقال دومبروفسكيس: "من الناحية الفنية، يمكن أن تكون الموافقة على العقوبات سريعة جدا، ويمكن أن تتم في غضون يوم أو يومين"، وأضاف: "لذا فإن السؤال الأساسي هنا هو أن العقوبات تتطلب إجماع الدول الأعضاء، لذا فإن تلك المناقشات السياسية جارية بالتوازي، لذلك من المهم التوصل إلى اتفاق سياسي بالإجماع".

وقالت سكيستو: "إنه من السابق لأوانه القول متى سيكون هناك اتفاق بشأن الجولة التالية من العقوبات"، وأشارت إلى أن "هناك هدفًا للعقوبات هو جذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات وإضعاف الاقتصاد الروسي حتى لا يتمكنوا من تعزيز جيشهم"، وأضافت: "إذا لم تكن هناك احتمالات لتعزيز جيشهم، فإننا نعتقد أنه لن تكون هناك حرب في أوروبا".

وقال دومبروفسكيس إنه من المهم أن يتم تطبيق العقوبات الحالية بالفعل، مشيرًا إلى أن "جميع الدول لم تنضم إلى تلك العقوبات الغربية"، مشيرًا إلى أن بكين "تحوط رهاناتها" وذكر أنهم يحاولون حث الصين والدول الأخرى على "الاقتراب من نهجنا تجاه روسيا".

وذكرت سكيستو أنهم يركزون أيضًا على مساعدة الحكومة الأوكرانية في البقاء على المدى القصير، وعلى المدى الطويل كيفية إعادة بناء أوكرانيا بشكل أكثر كفاءة، والتي تعتقد أنها "يجب أن تشارك بشكل وثيق في عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأعرب كل من سكيستو ودومبروفسكيس عن قلقهما بشأن أهداف فلاديمير بوتين المستقبلية إذا لم يتم إيقافه بشكل حاسم في أوكرانيا.

وقالت سكيستو لشبكة CNN إن روسيا تحاول فرض نفوذها على الدول المجاورة، مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى".

وقال دومبروفسكيس إن "الدعاية الروسية وبعض المسؤولين لا يخفون أن روسيا تخطط للذهاب إلى أبعد من ذلك، وإذا لم نوقفهم في أوكرانيا، فسوف يغزون البلدان المجاورة الأخرى"، واصفًا الأمر بأنه ليس هجومًا على أوكرانيا فحسب، بل بشأن الأمن الأوروبي على نطاق أوسع.

وردا على سؤال عما إذا كانت أوروبا سترد بنفس الوحدة إذا تعرضت مولدوفا للهجوم من قبل روسيا، قال دومبروفسكيس إنهم بحاجة إلى التركيز على أوكرانيا الآن "لأن بوتين سيذهب إلى أبعد ما نسمح له بالرحيل".