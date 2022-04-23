شاهد كيف رد وزير الدفاع الأمريكي على سؤال CNN عن وضع الجيش الروسي بأوكرانيا

بعد حالات وفاة غامضة لأوليغارش.. مسؤول سابق في CIA يكشف نمط عمل الحكومة الروسية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن سيزوران العاصمة الأوكرانية كييف غدًا.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي عُقد في محطة مترو أنفاق في كييف.

كما قال زيلينسكي: "سوف نتوقع، عندما يسمح الأمن، أن يأتي رئيس الولايات المتحدة ويتحدث إلينا".

تواصلت شبكة CNN مع وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين للتعليق. ورفض البيت الأبيض التعليق على الرحلة المحتملة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي إنه لا يزال يعمل مع فريقه لتحديد ما إذا كان يجب عليه إرسال عضو بارز في إدارته إلى أوكرانيا.

سيحتفل العديد من الأوكرانيين بعيد الفصح يوم الأحد وفقًا للتقويم اليولياني.

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، زيلينسكي في كييف في 9 أبريل/ نيسان.