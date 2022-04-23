(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه إذا قتلت القوات الروسية الأوكرانيين في مدينة ماريوبول المحاصرة، وإذا نظمت روسيا استفتاءات "زائفة" في الأراضي المحتلة، فإن أوكرانيا ستوقف المفاوضات مع الجانب الروسي.

كما أكد زيلينسكي مجددًا على استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً "ليس لدي الحق في أن أخاف" كما أظهر الشعب الأوكراني أنه لا يخاف من الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي عبر تصريحات مترجمة، أثناء عقد مؤتمر صحفي في محطة مترو أنفاق: "بالنسبة لموضوع الاجتماع مع رئيس روسيا، نعم، أود أن أبدأ في إنهاء الحرب. هناك طريقة دبلوماسية، وهناك طريقة عسكرية. لذلك أي شخص سليم وعاقل يختار دائمًا الطريقة الدبلوماسية، لأنه أو لأنها تعرف أنه حتى لو كان صعبًا، فقد يوقف خسائر الآلاف، وعشرات الآلاف. ومع هؤلاء الجيران، مئات الآلاف وربما الملايين من الضحايا".

بينما قال زيلينسكي إنه "لا يخشى" لقاء بوتين، من الصعب الوثوق بما تقوله روسيا، حسب قوله.

وقال: "لا توجد ثقة في روسيا. هذه ليست مرادفات، هذه متضادات: روسيا والثقة. لأنهم يقولون شيئًا ما، وكلماتهم لا تتطابق مع الأفعال".