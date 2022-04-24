فرنسا.. بدء الجولة الثانية والأخيرة بسباق الرئاسة بين ماكرون ولوبان

فرنسا.. هل يستطيع ماكرون إقناع عدد كاف من الناخبين الفرنسيين بالتصويت له؟

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باريس، فرنسا (CNN)-- افتتحت صناديق الاقتراع في فرنسا، الساعة 8 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، للجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يواجه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان.

وستغلق مراكز الاقتراع في معظم مناطق فرنسا الكبرى في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما ستغلق مراكز الاقتراع في المراكز الرئيسية مثل باريس ومرسيليا وليون في الساعة 8 مساءً.

وكانت قضية "حظر الحجاب" قد اثارت سجالا محتدما بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، خلال مناظرة بين الطرفين لكسب تأييد الرأي العام، حيث قالت لوبان عن الحجاب: "أعتقد أن غطاء الرأس هو زي فرضه الإسلاميون"، حسب تعبيرها.

وتابعت مرشحة اليمين المتطرف: "أعتقد أن الغالبية العظمى الناسي اللائي يرتدينه لا يستطعن خلعه حتى لو أردن ذلك"، حسب قولها.

من جانبه، رد ماكرون متهما إياها بخلق نظام يساوي بين الإسلام والإرهاب والأجانب ما سيخلق "حربا أهلية"، حسب تعبيره.

ويذكر أن ماكرون الساعي لولاية ثانية سبق وأن فاز على لوبان في الانتخابات الرئاسية خلال جولة الإعادة العام 2017.