تداول صور بوتين في قداس عيد الفصح السبت بعد تكهنات حول حالته الصحية

شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال قداس عيد الفصح في كنيسة خريستا سباسيتليا في العاصمة الروسية، موسكو، السبت.

بوتين قبل قليل يحي قداس ليلة "عيد الفصح " في كنيسة خريستا سباسيتليا في العاصمة #موسكو 🇷🇺 https://t.co/7R63nGbGid

ويأتي تداول صور الرئيس الروسي عقب مقاطع فيديو وصور تم تداولها بصورة واسعة من اجتماع لبوتين مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو وما أثير حول لغة جسده وما وصفه نشطاء بـ"علامات توتر" سواء بإمساكه المستمر بحافة الطاولة أو حركة قدمه المستمرة.

❗ حضر الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين صلاة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في #موسكو https://t.co/bSs5jHE9Hw

وعلى الصعيد الآخر قارن نشطاء صورا سابقة لاجتماعات عقدها بوتين مع مسؤولين روس على نفس الطاولة لافتين إلى أن أسلوب جلسة بوتين وإمساكه بحافة الطاولة أمر معتاد لم يقم به فقط خلال الاجتماع مع شويغو.

🇷🇺 حضر الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين صلاة عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في #موسكو #عيد_الفصح https://t.co/qQdr3Xq2Mz

ويشار على أن العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في أوكرانيا أنهت شهرها الثاني، السبت بعد انطلاقها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وسط ارتفاع حالة التوتر والتلويح الروسي بالترسانة النووية بوجه مخاطر تهدد البلاد واستمرار الضغوط الاقتصادية الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على موسكو.