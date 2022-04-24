تداول صور بوتين في قداس عيد الفصح السبت بعد تكهنات حول حالته الصحية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال قداس عيد الفصح في كنيسة خريستا سباسيتليا في العاصمة الروسية، موسكو، السبت.

ويأتي تداول صور الرئيس الروسي عقب مقاطع فيديو وصور تم تداولها بصورة واسعة من اجتماع لبوتين مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو وما أثير حول لغة جسده وما وصفه نشطاء بـ"علامات توتر" سواء بإمساكه المستمر بحافة الطاولة أو حركة قدمه المستمرة.

وعلى الصعيد الآخر قارن نشطاء صورا سابقة لاجتماعات عقدها بوتين مع مسؤولين روس على نفس الطاولة لافتين إلى أن أسلوب جلسة بوتين وإمساكه بحافة الطاولة أمر معتاد لم يقم به فقط خلال الاجتماع مع شويغو.

ويشار على أن العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في أوكرانيا أنهت شهرها الثاني، السبت بعد انطلاقها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وسط ارتفاع حالة التوتر والتلويح الروسي بالترسانة النووية بوجه مخاطر تهدد البلاد واستمرار الضغوط الاقتصادية الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على موسكو.

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