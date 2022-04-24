هل يستخدم بوتين سلاحًا نوويًا؟ زيلينسكي يكشف لـCNN رأيه بمقابلة حصرية

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الزعماء الذين يخططون لزيارة أوكرانيا "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيدٍ فارغة". أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات عندما سُئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف، الأحد.

وقال زيلينسكي: "لماذا من المهم أن يأتي القادة إلينا؟ سأعطيك إجابة واقعية؛ لأنه لا ينبغي أن يأتوا إلى هنا بأيدٍ فارغة. نحن لا ننتظر فقط الهدايا أو الكعك؛ نحن نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة".

وأضاف "لهذا السبب سنتمكن من الحصول على اتفاق مع الولايات المتحدة أو جزء من حزمة التسليح التي اتفقنا عليها من قبل. ولهذا أعتقد أن هذه إشارة إيجابية".

وتابع: "الأمر نفسه يتعلق بقادة الدول الأخرى؛ فهم يعرفون أننا ناقشنا هذه الأمور بهدوء، كما يقول دبلوماسيونا، إنها دبلوماسية هادئة. لا أحبها كثيرًا، لكنها موجودة".

وقال زيلينسكي: "سنكون سعداء لرؤيتكم، لكن من فضلكم قدموا لنا المساعدة التي ناقشناها، والتي لديك أو التي لديك الفرصة لتقديمها". وأضاف: "لهذا فإن زيارة الولايات المتحدة مهمة للغاية".