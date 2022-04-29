فيديو "رعشة" بيد بوتين يشعل التكهنات مجددا حول صحته

شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال استقبال نظيره البيلاروسي، وما أبرزه نشطاء من حركة غير عادية باليد اليمني لبوتين.

Putin’s Parkinson’s is showing. Via @Dayrabekov https://t.co/nH16VEC7tE

وأثارت الحركة غير الاعتيادية بيد بوتين اليمني تكهنات حول صحته وحالة التوتر التي تظهر على لغة جسده والتي برزت بين نشطاء قبل نحو أسبوع خلال لقاء رسمي لبوتين بوزير دفاعه، سيرغي شويغو.

Increasing speculations on Putin’s health. Note his hand shaking and his right leg. https://t.co/kK96GzyLzN

وفي الوقت الذي أبرز فيه نشطاء اليد اليمني للرئيس بوتين والتي لم تفلت الإمساك بحافة الطاولة بينه وبين شويغو طوال فترة الاجتماع، ذهب البعض الآخر لإلقاء الضوء على الانحناء بجلسة بوتين وما وصفوه بـ"انتفاخ" بوجهه واستمراره بتحريك قدمه اليمنى.

ويشار على أن هذا يأتي بعد مرور أكثر من شهرين على بدء العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في أوكرانيا في الـ24 من فبراير شباط الماضي.