فيديو "رعشة" بيد بوتين يشعل التكهنات مجددا حول صحته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال استقبال نظيره البيلاروسي، وما أبرزه نشطاء من حركة غير عادية باليد اليمني لبوتين.

وأثارت الحركة غير الاعتيادية بيد بوتين اليمني تكهنات حول صحته وحالة التوتر التي تظهر على لغة جسده والتي برزت بين نشطاء قبل نحو أسبوع خلال لقاء رسمي لبوتين بوزير دفاعه، سيرغي شويغو.

وفي الوقت الذي أبرز فيه نشطاء اليد اليمني للرئيس بوتين والتي لم تفلت الإمساك بحافة الطاولة بينه وبين شويغو طوال فترة الاجتماع، ذهب البعض الآخر لإلقاء الضوء على الانحناء بجلسة بوتين وما وصفوه بـ"انتفاخ" بوجهه واستمراره بتحريك قدمه اليمنى.

ويشار على أن هذا يأتي بعد مرور أكثر من شهرين على بدء العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في أوكرانيا في الـ24 من فبراير شباط الماضي.

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