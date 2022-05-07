مجلس الأمن يدعو لحل سلمي لأزمة أوكرانيا

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(CNN)-- أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بيانه الأول منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أكثر من شهرين، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق فيما يتعلق بالسلام والأمن في أوكرانيا.

وقال مجلس الأمن، في بيان، إن جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، على الالتزام بتسوية النزاعات الدولية بـ"الوسائل السلمية".

وأضاف البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي أن "المجلس يعرب عن دعمه القوي لجهود للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في البحث عن حل سلمي"، وأضاف البيان أن "غوتيريش سيطلع مجلس الأمن في الوقت المناسب".

وقالت سفيرة النرويج بمجلس الأمن منى يول، للصحفيين، إن "هذا هو أول قرار بالإجماع يتخذه المجلس بعد هذه الحرب المروعة التي بدأت في أوكرانيا".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "كما قلت مرارًا، يجب أن يتحد العالم لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة"، وأضاف:"أرحب بهذا الدعم وسأواصل بذل قصارى جهدي لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام".