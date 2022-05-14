أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا ينظر إلى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو "بشكل إيجابي" ، متهمًا البلدين بـ"إيواء منظمات إرهابية كردية".

وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة في إسطنبول: "نحن نتابع التطورات لكن لا ننظر إليها بنظرة إيجابية".

وزعم الرئيس التركي: "لسوء الحظ، الدول الاسكندنافية مثل بيوت ضيافة المنظمات الإرهابية، فمنظمات مثل حزب العمال الكردستاني لجأت إلى السويد وهولندا، وتحدثت في برلماناتهما".

وكان حزب العمال الكردستاني، الذي يسعى إلى إقامة دولة مستقلة في تركيا، دخل في صراع مسلح مع السلطات التركية منذ عقود، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كـ"منظمة إرهابية".

وفي المقابل، ردت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي قائلة إن "الحكومة التركية لم ترسل لنا هذا النوع من الرسائل مباشرة"، وأضافت: "زميلي وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الذي تربطني به علاقة جيدة وبناءة للغاية، سيأتي إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في نهاية هذا الأسبوع في برلين، حيث تمت دعوة كل من السويد وفنلندا".

وتابعت: "ستتاح لنا بعد ذلك الفرصة للتحدث مع بعضنا البعض حول طلب الانضمام للناتو، وآمل أن نستمر في تلقي رسائل إيجابية من جميع دول الناتو الثلاثين".

وقالت: "أعرب العديد من الحلفاء الثلاثين علنًا عن دعمهم القوي جدًا للسويد وفنلندا".

ويجتمع وزراء خارجية الناتو في ألمانيا، يوم السبت، وستتاح لوزراء خارجية فنلندا والسويد والترك الفرصة لمناقشة رد فعل تركيا.

وتواصلت شبكة CNN مع هولندا للتعليق، ولم ترد بعد.

وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، تحدث وزير الخارجية التركي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة.