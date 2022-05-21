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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- مر ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا - وهي فترة استمرت 12 أسبوعًا تسببت فيها القوات الروسية في دمار البلاد وشعبها، مما أدى إلى مقتل على نطاق واسع وتسبب في فرار الملايين.

لكن الغزو لم يكن النجاح العسكري الذي أملته موسكو، وهو الآن في مرحلته الثانية.

انتقل الجزء الأكبر من القتال إلى الشرق بعد التقدم الروسي الفاشل في وسط أوكرانيا. يركز الأوكرانيون على استعادة بعض المناطق الرئيسية الأقرب إلى الحدود الروسية، بينما تشهد موسكو هزيمة قواتها في بعض المعارك الرئيسية.

تتدفق المساعدات الغربية أيضًا إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يتعزز الناتو مع سعي دول الشمال للانضمام إليه، وقد تمت محاكمة أول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب.

إليكم ما حدث في عدة جبهات رئيسية منذ بدء الحرب.

دونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بعد أسابيع من القتال العنيف، "دُمرت منطقة دونباس الشرقية بالكامل".

واتهم روسيا بارتكاب "محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين" بعد إصابة قرية في تشيرنيهيف بالصواريخ، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

ويقول مسؤولون في المنطقة إن خط المواجهة يتعرض للقصف "ليلا ونهارا"، بينما تحاول القوات الروسية اختراق الخطوط الأوكرانية.

صرح مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي لشبكة CNN الأربعاء، أن الحلف يتوقع شيئًا من الجمود خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لكن المسؤول قال إن الناتو يعتقد أن الزخم قد تحول بشكل كبير لصالح أوكرانيا وأن النقاش داخل دوائر الناتو يدور الآن حول ما إذا كان من الممكن أن تستعيد كييف شبه جزيرة القرم وأراضي دونباس التي استولت عليها روسيا والانفصاليون المدعومون من روسيا، على التوالي، في عام 2014.

خاركيف

صدت القوات الأوكرانية الهجمات الروسية في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتقدمت نحو الحدود في عدة أماكن شمال وشرق المدينة.

وقال مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي إنهم يحررون قرى على مشارف المدينة. وأدى تقدمهم إلى طرد رمزي ومحرج لقوات الكرملين وإعادتهم إلى حدودهم بينما شكلوا تهديدًا استراتيجيًا بقطع خطوط الإمداد الروسية إلى أوكرانيا وقواتها جنوبًا في دونباس.

عادت أناستاسيا باراسكيفوفا مؤخرًا إلى منزلها في خاركيف لأول مرة منذ فرارها من المدينة قبل شهرين. كانت تحت القصف المستمر منذ ذلك الحين حتى تم صد القوات الروسية.

قالت باراسكيفوفا إن التجربة كانت جيدة بشكل عام.

"كانت المدينة أكثر حيوية. كان الناس يسيرون في الشوارع. وكانت بعض المتاجر تعمل. شعرت أن بعض الحياة قد عادت، أفضل بكثير مما كانت عليه عندما كنت هنا في مارس".

خيرسون

في كل يوم، يحاول المئات، أو حتى الآلاف، الفرار من منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

كانت المدينة تحت السيطرة الروسية منذ بداية الغزو. يغادر الأوكرانيون لأسباب عديدة: لتجنب الاعتقال أو الهروب من الإجراءات القاسية للقوات الروسية، أو بسبب النقص المزمن في الأدوية والأساسيات الأخرى في خيرسون، التي وقعت تحت السيطرة الروسية بعد الغزو بوقت قصير.

في الأسبوع الماضي، حاولت قافلة من حوالي 1000 مركبة مغادرة خيرسون. سمح الروس في النهاية للقافلة بالتحرك على دفعات - ولكن فقط بعد الاحتفاظ بها في مكان واحد معظم اليوم.