بايدن يعلق على تصريحاته "المحرجة" بشأن تايوان.. ويوضح موقف أمريكا من "الغموض الاستراتيجي"

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فاجأ مستشاريه.. بايدن يلوّح بالتدخل العسكري في حال هجوم الصين على تايوان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة "الغموض الاستراتيجي" تجاه تايوان لم تتغير، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريحات أحرجت مسؤولي إدارته حول استعداد واشنطن للتدخل العسكري في حال غزو الصين لتايوان.

وسأل مذيع CNN جبريمي دايموند بايدن حول تصريحاته التي أطلقها الإثنين في اليابان عن التدخل العسكري، ليرفض الرئيس الأمريكي التعليق.

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وفال بايدن بعد ذلك: "لم تتغير السياسة على الإطلاق وقد قلت ذلك عندما أطلقت التصريحات"، حسبما ذكر خلال مناسبة التقى خلالها قادة في اليابان.

وكانت قد سببت تصريحات الرئيس الأمريكي حرجا لمساعديه الذين سارعوا للتأكيد على أن موقف واشنطن من تايوان لم يتغير.

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