طوكيو، اليابان (CNN)-- قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، الثلاثاء، إن القاذفات الصينية والروسية تحلق بشكل مشترك حول اليابان، مضيفا أن قوات الدفاع الذاتي الجوية في البلاد اضطرت إلى التدافع بطائراتها المقاتلة وإجراء عمليات المراقبة.

وصرح كيشي للصحفيين بأن "التدريبات العسكرية التي قامت بها الصين وروسيا خلال اجتماع المجموعة الرباعية تهدف إلى إظهار مظاهرة ضد بلدنا، الدولة المضيفة، وهي أكثر استفزازية مما كانت عليه في الماضي".

وأضاف كيشي: "بينما يرد المجتمع الدولي على العدوان الروسي على أوكرانيا، من غير المقبول أن تتخذ الصين مثل هذا الإجراء بالتنسيق مع روسيا"، قائلاً "إنه مؤشر واضح على أن البيئة الأمنية المحيطة ببلادنا تزداد حدة، و نحن قلقون للغاية".

كما قال الوزير كيشي إن اليابان نقلت مخاوفها الخطيرة إلى كل من الصين وروسيا من خلال القنوات الدبلوماسية وحثت الصين مرة أخرى على لعب دور مسؤول في الحفاظ على سلام وأمن المجتمع الدولي.