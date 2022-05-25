حصرياً.. CNN على متن طائرة أمريكية خلال اعتراضها من مقاتلة روسية في سماء البحر الأسود

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دفع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى وقف جميع التجارة البحرية في الموانئ الأوكرانية، وفقًا لمعلومات استخبارية أمريكية رفعت عنها السرية مؤخرًا، مما أدى إلى قطع سلع تصدير مهمة لأوكرانيا ومخاطرة بحدوث أزمة غذاء عالمية.

وقدم مسؤول أمريكي خريطة سرية لشبكة CNN مشترطا عدم الكشف عن هويته، تظهر التحركات الروسية في الثلث الشمالي للبحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

وتحلل الخريطة كثافة السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الأوكرانية قبل بدء الصراع وبعده، مما يُظهر انخفاضًا كليًا تقريبًا في حركة المرور التجارية إلى الموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف بعد بدء الغزو.

وتوفر خريطة ثالثة تصورًا حاليًا لكثافة السفن البحرية الروسية المتجمعة في البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا، مع تسليط الضوء على "بؤر النشاط"، وفقًا للمسؤول الأمريكي.

ويذكر أنه وقبل الحرب، كانت أوكرانيا تحتل المركز الرابع كأكبر مصدر للذرة في العالم والخامس كأكبر مصدر للقمح، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، جاء ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية في القمح من روسيا وأوكرانيا وحدهما.