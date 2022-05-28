زيلينسكي يعلق على الوضع في دونباس مع تقدم القوات الروسية

الرئيس الأوكراني يرفض تسليم دونباس لبوتين "حقنًا للدماء": لن نتنازل عن أراضينا

(CNN)-- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، الوضع الحالي في منطقة دونباس بأنه "صعب للغاية"، مع استمرار القوات الروسية في تحقيق مكاسب متزايدة في المنطقة الشرقية.

وقال زيلينسكي، خلال خطابه المسائي، إن دونباس ستكون "أوكرانية مرة أخرى"، مشيرًا إلى تكثيف روسيا لهجماتها في المنطقة.

وشدد الرئيس الأوكراني "لهذا السبب يتعين علينا زيادة دفاعنا ومقاومتنا"، وأكد "دونباس ستكون أوكرانية مرة أخرى، حتى لو جلبت روسيا كل المعاناة والخراب إليها، فسوف نعيد بناء كل بلدة، لا يوجد بديل حقيقي".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن روسيا تواصل تحقيق "مكاسب متزايدة" في دونباس.

وتواصل أوكرانيا دعوة الشركاء الدوليين، بما في ذلك بريطانيا، لتزويدها بأنظمة إطلاق صواريخ لمواجهة الهجوم الروسي.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال إحاطة صحفية، أن "القرارات لم تُتخذ بعد".