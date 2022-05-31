هل ستزود أمريكا أوكرانيا بصواريخ تصل لروسيا؟.. بايدن يرد

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إنه لا يخطط لإرسال أي صواريخ إلى أوكرانيا يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

وأضاف بايدن، في البيت الأبيض، عندما سئل عما إذا كان يخطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا: "لن أرسل أي شيء يمكن أن يطلق النار على روسيا".

وتركت تصريحات بايدن الباب مفتوحا أمام احتمال أن ترسل الولايات المتحدة أنظمة صاروخية بعيدة المدى متطورة بدون صواريخ بعيدة المدى.

كانت شبكة CNN ذكرت، الأسبوع الماضي، أن إدارة بايدن تستعد لمنح أوكرانيا أسلحة أكثر تقدما من خلال إرسال أنظمة صاروخية متطورة بعيدة المدى والتي يلح عليها المسؤولين الأوكرانيين.

وتميل الإدارة نحو إرسال تلك الأنظمة كجزء من حزمة أكبر من المساعدة العسكرية والأمنية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وترددت الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت سترسل الأنظمة الصاروخية وسط مخاوف أثيرت داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأسلحة الجديدة لشن هجمات داخل روسيا، وفقًا للمسؤولين.

ويوم الجمعة، بعد أن ذكرت CNN لأول مرة أن إدارة تستعد تزويد أوكرانيا بالأنظمة الصاروخية، حذر الروس من أن الولايات المتحدة "ستتجاوز الخط الأحمر" إذا زودت أوكرانيا بتلك الأنظمة.

يذكر أن أنظمة الصواريخ قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة، ففي حين أن بعض الأنظمة طويلة المدى يمكن أن تصل إلى 300 ميل (أو حوالي 500 كيلومتر) أو أكثر، يمكن لتلك الأنظمة أيضًا إطلاق صواريخ بمدى لا يتجاوز بضع عشرات من الأميال، ولا تعتبر أسلحة بعيدة المدى، ولكنها لا تزال قادرة على الوصول إلى أكبر مسافة من مدافع الهاوتزر التي أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى أوكرانيا.