واشنطن تعلق على محادثات تركيا مع السويد وفنلندا بشأن عضوية الناتو

مع احتمال انضمامها إلى الناتو.. تعرف إلى قدرات جيش السويد والمقاتلة التي وضعتها ضمن أفضل القوات الجوية

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث عبر الهاتف مع إبراهيم كالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمتحدث باسمه.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "سوليفان أعرب عن الدعم لمحادثات تركيا المباشرة المستمرة مع السويد وفنلندا لحل المخاوف بشأن طلباتهما لعضوية الناتو، والتي تدعمها الولايات المتحدة بقوة".

وأضاف البيان: "ناقش سوليفان وكالين دعمهما المستمر لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر، وكذلك جهود كل منهما لتمكين الصادرات الزراعية الأوكرانية من الوصول إلى الأسواق العالمية".

وكان قرار فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى الناتو تحولًا كبيرًا دفعته الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، في الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بأن "عاجلاً أم آجلاً ستصبح فنلندا والسويد من أعضاء الناتو" وقال إن "المناقشات مع الحكومة التركية ستستمر"، حيث تهدد أنقرة بمنع البلدين من الانضمام إلى التحالف الدفاعي.

وفي مقابلة مع شبكة CNN في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، قال إنه يتوقع أن يُطرح موضوع عضوية فنلندا في الناتو والتغلب على المعارضة التركية الحالية في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اجتماع خلال وقت لاحق من اليوم، مضيفا أنه كان "واثقًا تمامًا" من أن دول الناتو الأخرى تحدثت مع تركيا أيضًا.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بين كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والفنلنديين، قال بلينكن إن الولايات المتحدة منخرطة بشكل مباشر مع تركيا "لكن التركيز ينصب على العمل الذي تقوم به فنلندا والسويد وتركيا معًا لمعالجة المخاوف".