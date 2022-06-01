"إنها كارثة".. كاميرا CNN في ليسيتشانسك بعد تعرضها لأشد غارات روسيا ضراوة على أوكرانيا

موسكو، روسيا (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تصب الزيت على النار" من خلال إمداد كييف بالأسلحة، ردًا على قرار الرئيس جو بايدن بتقديم أنظمة صاروخية أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نعتقد أن الولايات المتحدة تعمد إلى إضافة صب الزيت على النار".

لطالما طلبت السلطات الأوكرانية من الولايات المتحدة تزويدها بأنظمة صاروخية عالية التقنية ومتوسطة المدى. قال بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا "أنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً" مع استمرار حربها مع روسيا.

وقال بيسكوف: "مثل هذه الإمدادات لا تساهم في رغبة القيادة الأوكرانية في استئناف مفاوضات السلام".

وأضاف بيسكوف أيضًا أن الكرملين لا يثق بكلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف لن تستخدم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة لمهاجمة الأراضي الروسية إذا استقبلتها من الولايات المتحدة.