بايدن: سنزود أوكرانيا بصواريخ أكثر تطوراً.. ولن نحاول الإطاحة ببوتين

"إنها كارثة".. كاميرا CNN في ليسيتشانسك بعد تعرضها لأشد غارات روسيا ضراوة على أوكرانيا

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا "بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطوراً" مع استمرار حربها مع روسيا.

وقال بايدن، في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" إن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا هو "رؤية أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة وتملك وسائل للدفاع والردع ضد المزيد من العدوان"، وأضاف أن شحنة الأسلحة الجديدة "ستمكن أوكرانيا من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة".

وسعى الرئيس الأمريكي خلال المقال إلى توضيح أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا، وكان حريصًا على إبراز أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى الانخراط في صراع مع روسيا بشكل مباشر.

وقال بايدن: "لا نسعى إلى حرب بين الناتو وروسيا، بقدر ما لا أتفق مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول الإطاحة به في موسكو".

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، منذ شهرين تقريبًا، في وارسو أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة".

وأضاف بايدن في المقال: "طالما لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤنا للهجوم ، فلن نشارك بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية".

وتابع: "نحن لا نشجع أوكرانيا أو نمكّنها من ضرب مواقع خارج حدودها، لا نريد إطالة أمد الحرب لمجرد إلحاق الألم بروسيا".

وقال بايدن في إن المسؤولين الأمريكيين "لا يرون حاليًا أي مؤشر على أن روسيا تعتزم استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، على الرغم من أن الخطاب الروسي يعد بحد ذاته خطيرًا وغير مسؤول للغاية".

وذكر الرئيس الأمريكي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق سيكون غير مقبول على الإطلاق لنا وكذلك لبقية العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة".