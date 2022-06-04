كولونيل أمريكي متقاعد: أوكرانيا تخاطر بفقدان جزء كبير من جيشها.. إذا لم تنسحب من هذه المدينة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر متروك لأوكرانيا عندما سئل عما إذا كانت كييف بحاجة إلى التنازل عن جزء من أراضيها لتحقيق السلام وإنهاء الغزو الروسي.

وأضاف بايدن، للصحفيين في ريهوبوث بولاية ديلاوير، يوم الجمعة: "لن أخبرهم بما ينبغي عليهم وما ينبغي عليهم فعله"، وتابع: "منذ البداية، قلت ولم يتفق الجميع معي لا شيء عن أوكرانيا بدون أوكرانيا إنها أراضيهم".

وذكر الرئيس الأمريكي: "في وقت ما، ستكون هناك حاجة إلى تسوية بين البلدين"، وتابع: "ما يستلزم ذلك، لا أعرف".

وأكد بايدن أن بلاده ستواصل وضع الأوكرانيين في موقف يمكنهم من خلاله الدفاع عن أنفسهم.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شن، في وقت سابق، هجوما عنيفا على وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي اقترح خلال تصريحات إلى منتدى دافوس، أن تهدف مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى إنشاء حدود في دونباس كما كانت موجودة عشية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو: "بصرف النظر عما تفعله الدولة الروسية، هناك من يقول: لنأخذ مصالحها في الاعتبار، هذا العام في دافوس، سمع مرة أخرى، على الرغم من سقوط آلاف الصواريخ الروسية على أوكرانيا، وعلى الرغم من عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين يقتلون، على الرغم من ما حدث في بوتشا و ماريوبول وغيرهما من المدن المدمرة، ومعسكرات التصفية التي أقامتها الدولة الروسية والتي يقتلون فيها ويعذبون ويغتصبون ويهينون".

وأضاف: "لقد فعلت روسيا كل هذا في أوروبا، لكن مع ذلك، في دافوس، على سبيل المثال، يخرج كيسنجر من الماضي العميق ويقول إن قطعة من أوكرانيا يجب أن تُمنح لروسيا".

وتابع أن "أولئك الذين ينصحون أوكرانيا بتقديم شيء ما لروسيا السياسيون الجغرافيون العظماء، لا يريدون دائمًا رؤية الناس العاديين"، وذكر: "الأوكرانيون العاديون الملايين من أولئك الذين يعيشون بالفعل في الإقليم الذي يقترحون استبداله بالوهم السلام، عليك دائما أن ترى الناس".