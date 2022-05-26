كيسنجر يشعل ضجة باقتراح تنازل أوكرانيا لروسيا ومنح الأخيرة أراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار هينري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق تفاعلا واسعا خلال اليومين الماضيين عقب تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، واقترح فيها أن تهدف مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا إلى إنشاء حدود في دونباس كما كانت موجودة عشية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط.

4️⃣ لاحظ أن مقترح كيسنجر وفريق تحرير صحيفة النيويورك تايمز @nytimes لإنهاء الحرب في اوكرانيا جاء بعد أن أقرّ الكونجرس الأمريكي دعم اوكرانيا ب ٤٠ مليار دولار وقفة صمت وتأمل طويلة ..

وقال كيسنجر: "يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة"، وأضاف: "من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق"، مما يشير على ما يبدو إلى أن أوكرانيا توافق على التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم.

المنظّر كيسنجر يقول ( على اوكرانيا التخلي عن جزء من اراضيها للوصول لاتفاق سلام مع روسيا. ) بدلا من التصعيد والتضييق على موسكو والتي قد تلجأ لخيارات أكثر تطرفًا . هذا الرأي هل صدم الادارة الامريكية وكذا أوروبا .او تراه مناسبًا لوقف الحرب وقد يكون باتفاق مسبق ..؟

ورد الرئيس الأوكراني، فولدومير زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، الأربعاء، قائلا: "بصرف النظر عما تفعله الدولة الروسية، هناك من يقول: لنأخذ مصالحها في الاعتبار، هذا العام في دافوس، سمع مرة أخرى، على الرغم من سقوط آلاف الصواريخ الروسية على أوكرانيا، وعلى الرغم من عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين يقتلون، على الرغم مما حدث في بوتشا و ماريوبول وغيرهما من المدن المدمرة، ومعسكرات التصفية التي أقامتها الدولة الروسية والتي يقتلون فيها ويعذبون ويغتصبون ويهينون".

#كيسنجر دعا في مؤتمر #دافوس2022 #أوكرانيا إلى أن تتنازل عن بعض أراضيها من أجل إنهاء غزو #روسيا، وحذر بالمقابل #أمريكا من الحرص على إذلال روسيا، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار #أوربا على المدى البعيد. المفاوضات ينبغي أن تبدأ خلال شهرين، قبل الغليان، وتصاعد التوتر. https://t.co/GWKyyV4n5H

وأضاف: "لقد فعلت روسيا كل هذا في أوروبا، لكن مع ذلك، في دافوس، على سبيل المثال، يخرج كيسنجر من الماضي العميق ويقول إن قطعة من أوكرانيا يجب أن تُمنح لروسيا".