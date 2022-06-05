انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف فجر الأحد

كييف، أوكرانيا (CNN)—سُمع دوي عدة انفجارات حول العاصمة الأوكرانية كييف فجر الأحد بالتوقيت المحلي، حيث أفاد مراسل CNN أنه شاهد آثار الانفجارات، أحدها شمالي شرقي كييف حيث يرتفع عمود كثيف من الدخان في السماء.

وقال عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو على صفحته بتلغرام: " في إشارة إلى انفجارات هذا الصباح في منطقتي دارنوتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، لم تقع إصابات في الوقت الحالي جراء القصف الصاروخي على البنية التحتية"، مضيفا أنه "تم نقل أحد الضحايا إلى المستشفى".

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديث منفصل يوم الأحد إن روسيا "تواصل شن ضربات صاروخية وجوية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في بلادنا، ولا سيما في كييف".

ووردت تقارير أيضا عن ضربات صاروخية حول مدينة أوديسا الساحلية في ساعة مبكرة من صباح الأحد.