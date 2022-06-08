تداول حركة غريبة من زيلينسكي بفيديو أرشيفي.. ومغرد يسقطه على الوضع الحالي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي يعود للعام 2019 يظهر فيه الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي وهو "يلحس" الكاميرا.

وربط نشطاء مقطع الفيديو بالأوضاع الحالية التي تشهدها أوكرانيا حيث قال الأكاديمي السعودي، أحمد الفراج في تعليق على مقطع الفيديو: "أزمة عالمية ونقص في امدادات الطاقة والغذاء لمساعدة هذا الكاريكتر للحفاظ على الديموقراطية في أوكرانيا".

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه الرئيس الأوكراني من "أصعب" فصل شتاء سيأتي على البلاد مع استمرار الغزو الروسي لبلاده الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال زيلينسكي: "في ظل الوضع الحالي بسبب العدوان الروسي، سيكون هذا بالفعل أصعب شتاء في كل سنوات الاستقلال"، موضحا أن هناك مسائل حول "شراء كمية كافية من الغاز لموسم التدفئة ونسب تراكم الفحم وانتاج الكهرباء".

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