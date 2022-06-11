عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب

(CNN)-- بعد يوم من كشف لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالنظر في أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير/ كانون الثاني، عن مقطع فيديو لم يسبق عرضه لابنة الرئيس السابق دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه إيفانكا ترامب، قائلة إنها قبلت بيان المدعي العام آنذاك ويليام بار بأن وزارة العدل لم تجد أي تزوير كافٍ لإلغاء الانتخابات، انتقد الرئيس السابق ابنته، قائلا إنها لم يتم فصحها منذ وقت طويل.

وقال ترامب: "لم تشارك إيفانكا ترامب في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها. لقد قامت بفحص نتائج الانتخابات منذ فترة طويلة وكانت، في رأيي، تحاول فقط احترام ويليام بار ومنصبه كمدعي عام"، كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، Truth Social.

بينما يسعى ترامب إلى التقليل من شأن دور ابنته في إدارته في وقت أعمال الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، كانت إيفانكا ترامب لا تزال ترافق والدها في التجمع في البيت الأبيض الذي سبق هجوم الكونغرس.

في مقطع من شهادتها الذي تم بثه ليلة الخميس، سُئلت إيفانكا ترامب عن رد فعلها عندما قالت بار إنه لم يكن هناك تزوير على نطاق واسع في الانتخابات.

وقالت إيفانكا ترامب: "لقد أثر ذلك على وجهة نظري. احترم النائب العام بار لذلك قبلت ما كان يقوله".

رفض رئيس اللجنة المختارة بيني طومسون، الجمعة، رد فعل ترامب على شهادة ابنته، وقال لإيرين بورنيت من CNN في برنامج "OutFront": "بالنسبة له أن يلمح بطريقة أو بأخرى إلى أن ابنته (...) هو أمر مخادع من جانبه كأب. يفعل الآباء، خاصة عندما تكون هناك علاقة وثيقة".

التقت إيفانكا ترامب باللجنة فعليًا في أبريل/ نيسان لما يقرب من ثماني ساعات، وذكرت شبكة CNN سابقًا أنها أيدت شهادات انتقادية من شهود آخرين قالوا إن الرئيس آنذاك كان مترددًا في محاولة لوقف مثيري الشغب على الرغم من مطالبته بذلك.

وقال طومسون، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، لشبكة CNN عن لجنة مقابلات مع إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر.

وقال طومسون "لذلك في هذا الصدد... تمكنا بشكل منهجي، من خلال إفاداتنا ومقابلاتنا مع شهود آخرين، من سد الكثير من الثغرات".

كما أشارت اللجنة إلى الإفادة المغلقة من بار والتي قال فيها إن مزاعم ترامب "هراء". قال بار، الذي استقال في ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن جزءًا من سبب مغادرته إدارة ترامب كان بسبب مزاعم ترامب الكاذبة بالاحتيال (على الرغم من أنه لم يذكر هذا السبب علنًا في ذلك الوقت).

وقال بار في الفيديو الذي بثته اللجنة الخميس: "أوضحت أنني لا أتفق مع فكرة القول إن الانتخابات مسروقة وإخماد هذه الأشياء، التي قلت للرئيس إنها هراء".