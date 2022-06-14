زيلينسكي عن معركة دونباس: واحدة من أكثر المعارك ضراوة في أوروبا

الرئيس الأوكراني يرفض تسليم دونباس لبوتين "حقنًا للدماء": لن نتنازل عن أراضينا

(CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه المسائي يوم الاثنين، إن معركة منطقة دونباس في شرق أوكرانيا "ستدخل بالتأكيد في التاريخ العسكري باعتبارها واحدة من أكثر المعارك ضراوة في أوروبا".

ويأتي ذلك بعد أن قال مسؤولون عسكريون أوكرانيون، في وقت سابق من الاثنين، إن قواتهم قد تم طردها من وسط مدينة سيفيرودونتسك، فيما تدور معركة بين القوات الأوكرانية والروسية في شرق أوكرانيا.

وأضاف المسؤولون أن 3 جسور رئيسية تربط بين سيفيرودونتسك وليسيتشانسك أصبحت الآن غير صالحة للسيارات، مما يعني أن طرق الإمداد في تلك الطرق وعمليات الإجلاء خارجها مستحيلة.

وقال زيلينسكي إن الأوكرانيين يواجهون "الروس الذين يتمتعون بميزة كبيرة في كمية المعدات العسكرية وخاصة أنظمة المدفعية".

وأضاف: "هذه المعركة لها ثمن باهظ للغاية بالنسبة لنا، إنه أمر مخيف، ونحن نلفت انتباه شركائنا إلى حقيقة أن عددا كافيا فقط من المدفعية الحديثة لأوكرانيا سيضمن مصلحتنا، وإنهاء التعذيب الروسي لدونباس الأوكرانية".

وأعلن مقتل صبي في قصف روسي في معركة ليسيتشانسك، وقال: "هذا الصبي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات تبين أنه كان عدوا خطيرا لروسيا".