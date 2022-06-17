ماكرون يرد على من يدعو لـ"سحق" روسيا وما سيحصل إن كان هذا هو الهدف

ماكرون وشولتز يتحدثان مع بوتين في مكالمة تاريخية.. ماذا دار بينهم؟

هذا ما قاله ماكرون بعد إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن أوكرانيا لن تحظى بالسلام أبدًا إذا كان هدف الحرب في أوكرانيا هو "سحق روسيا".

جاء ذلاك في مقابلة على قناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN على متن قطار يغادر أوكرانيا، حيث قال إنه سمع البعض يقول "الهدف من هذه الحرب هو سحق روسيا، وهنا أقول إنك مخطئ، إذا قمت بذلك، فلن تحصل على سلام تفاوضي".

وتابع قائلا: "الرئيس زيلينسكي يدافع عن أرضه.. نريد مساعدته على القيام بذلك.. المعلقين أو بعض القادة يجب ألا يتجاوزوا حتى ما ينوي الأوكرانيون فعله".

وعم دور بلاده، قال ماكرون: "دور فرنسا هو أن يكون لها روابط محتملة للنقاش مع روسيا"، معترفًا"، مؤكدا على أن باريس لم تتفاوض "أبدا عن الجانب الأوكراني".