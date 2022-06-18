بينها مصر وتركيا.. الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد باضطرابات في عدة دول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تفاعلا بعد تعليق ساخر على صورة جمعت بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

التعليق جاء على صفحته المتحدثة الروسية الرسمية على موقع فيسبوك، حيث قالت: "الآن أفهم لماذا كان لبوتين طاولة طويلة"، في إشارة إلى إستقبال سابق من بوتين للرئيس الفرنسي بصوء الغزو الروسي لأوكرانيا حيث فصلت بينهما طاولة كبيرة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا حينها.

"لهذا السبب لدى #بوتين طاولة طويلة".. #زاخاروفا تنشر صورة ل #زيلينسكي و #ماكرون في وضعية عناق "حميم"! https://t.co/EgZTxAR3rk

وفي سياق منفصل كانت زاخاروفا قد أثارت خلال مقابلة أجرتها على قناة RT الروسية الحكومية تفاعلا واسعا بقولها وفقا لترجمة القناة: "أود أن آتي لكم بمثالين، هل تتذكرون منذ سنتين أن الولايات المتحدة قد حاولت أن يلغوا بشكل كامل المملكة العربية السعودية وهذا الأمر كان مضحكا لأننا نعلم ما هي المملكة العربية السعودية.."

سألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن إمكانية عزل روسيا فذكرت مثالا رائعا للنفاق الغربي حين بدأ بمقاطعة #السعودية قبل عامين والبروباغندا حول سياساتها وحول شعبها مؤكدة إستحالة الاستغناء عن دولة كبيرة كالمملكة السعودية أو #روسيا. #أوكرانيا #الولايات_المتحدة https://t.co/8hRga6wSso

وتابعت زاخاروفا قائلة: "نعلم تاريخ هذه الدولة (السعودية) ووضعها الحالي وكل ما يتعلق بها ونعلم ما المدى الذي يمكن أن تصل غليه من التطور ونعلم مدى سخرية هذا القرار أو التخطيط من قبل الولايات المتحدة بشأن هذه الدولة.. كل ما قيل تجاه هذه الدولة (السعودية) وحولها وحول شعبها وسياستها نعلمه".