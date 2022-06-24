(CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن قرار منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي يبعث بـ"إشارة قوية إلى روسيا".

وأضاف ماكرون أنها "رسالة واضحة للغاية ومتسقة مع ما قامت به أوروبا منذ اليوم الأول للصراع، وهو: الرد السريع بطريقة تاريخية وموحدة، من خلال العقوبات، بعد يومين من بدء الصراع و6 مرات منذ ذلك الحين، ومن خلال الدعم الاقتصادي والعسكري والمالي لأوكرانيا، والآن من خلال هذه اللفتة السياسية".

وتابع الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "أوروبا الموحدة القوية كانت على مستوى المهمة".

وذكر: "نحن مدينون للشعب الأوكراني الذي يقاتل للدفاع عن قيمنا وسيادته وسلامة أراضيه، كما أننا مدينون لمولدافيا فيما يتعلق بوضعها السياسي، ومحاولات زعزعة الاستقرار التي تشهدها".

يذكر أن قادة الدول الأوروبية كانوا قد وافقوا على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة وصفها رئيس المجلس الأوروبي بأنها "لحظة تاريخية".