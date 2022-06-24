نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مسؤولان أمريكيان مطّلعان مباشرة على تقييمات المخابرات الأمريكية لـCNN إنّ القوات الروسية تكتسب أفضلية شرق أوكرانيا لأنها تتعلم من الأخطاء التي ارتكبت خلال المراحل الأولى من غزوها للبلاد، بما في ذلك تنسيق أفضل للهجمات الجوية والبرية، وتحسين اللوجستيات، وخطوط الإمداد.

ولا تتوقع الولايات المتحدة أن تقوم أنظمة الأسلحة الجديدة التي تم توفيرها في الآونة الأخيرة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك نظام HIMARS لإطلاق الصواريخ المتعددة، بتغيير فوري للوضع في ساحة المعركة، لأن هذه الأنظمة يتم إرسالها حتى الآن بمدى محدود وعدد محدود من الصواريخ، لضمان عدم إطلاقها على الأراضي الروسية، بالإضافة إلى تمكن القوات الروسية من تدمير بعض الأسلحة الجديدة التي قدمها الغرب، ضمنًا مدافع الهاوتزر M777، خلال هجمات مستهدفة.

وتأتي التقييمات الأمريكية، التي تتصور بشكل متزايد معركة طويلة وعقابية في شرق أوكرانيا في الوقت الذي وصلت فيه الحرب التي استمرت لأشهر هناك إلى لحظة محورية في الأيام الأخيرة.

التقييمات الأمريكية ترسم صورة قاتمة لمستقبل الحرب، مع خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات من كلا الجانبين، إذ يعتقد مسؤولون أميركيون أن القوات الروسية تخطط لمواصلة هجمات مكثفة في الشرق، تتميز بقصف مدفعي كثيف وضربات صاروخية، بقصد إنهاك القوات الأوكرانية وعزم الناتو مع مرور الوقت.