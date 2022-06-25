روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان تحالفا لخوض حرب ضدنا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكلان "تحالفا" للاستعداد للحرب ضد روسيا.

وتعليقا على انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، ذكر لافروف أن "الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، وبالتالي، على عكس الناتو، فإن تطوير علاقاته مع الدول الأخرى لا يخلق أي تهديدات أو مخاطر لروسيا".

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف في باكو، أن روسيا ترى أن خطاب الاتحاد الأوروبي كان "عدوانيا"، وتابع أن الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" يشكلان نوعا من التحالف الحديث لخوض حرب ضد روسيا، مضيفًا أن موسكو "ستراقب ذلك عن كثب".

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف، في وقت سابق من يوم الجمعة، مسألة انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بأنها "شؤون أوروبية داخلية، لا تؤدي إلى مزيد من التدهور في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي"، لكنه أضاف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أنه من المهم ألا يؤثر القرار في هذا الأمر على علاقات روسيا مع البلدين أو الكتلة الأوروبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده "ليس لديها أي شيء ضد دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لأنه قرار سيادي لأي دولة بشأن الانضمام إلى كتلة اقتصادية".