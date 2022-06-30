بوتين يرد على سخرية قادة مجموعة السبع من ظهوره عاري الصدر

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن زعماء مجموعة السبع إذا "جردوا من ملابسهم حتى الخصر أو تحت الخصر"، فسيكون ذلك "مشهدا مثيرا للاشمئزاز".

وجاء تصريح بوتين ردا على سخرية قادة مجموعة السبع، يوم الأحد، من ظهوره عاري الصدر، فقد سخر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا، من بوتين، عندما سأل جونسون الزعماء عما إذا كان يجب أن يرتدي جاكيته أم لا "لإظهار أنهم أقوى من بوتين".

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في تركمانستان بمناسبة قمة بحر قزوين، التي جمعت روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان : "لا أعرف ما إذا كانوا يريدون خلع ملابسهم حتى الخصر أو تحت الخصر، لكنني أعتقد أنه سيكون مشهدا مثيرا للاشمئزاز في كلتا الحالتين".

وسُئل بوتين عن رد فعله على سخرية قادة مجموعة السبع منه بسبب ركوبه حصان بدون قميص، ورد بوتين بقوله: "الزملاء الذين ذكرتهم، أعرفهم جميعًا شخصيًا، فنحن لا نحظى بأفضل فترة في علاقاتنا، وهذا أمر مفهوم".

وردا على سؤال حول رد فعله بعد تصريحات جونسون بأن بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة، قال الرئيس الروسي: "أريد فقط أن أتذكر أحداث التاريخ الحديث في هذا الصدد، عندما قررت مارغريت تاتشر البدء العسكري عمليات ضد الأرجنتين لجزر فوكلاند. هناك كانت امرأة قررت بدء الأعمال العدائية. أين توجد جزر فوكلاند هذه وأين بريطانيا ولم يملي هذا سوى الطموحات الإمبريالية، وتأكيد وضعها الإمبراطوري".

وأضاف: "لذلك، أعتقد أنه على أي حال، من رئيس الوزراء الحالي لبريطانيا، هذه ليست إشارة صحيحة للغاية لما يحدث اليوم".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قال إن ما يفعله الرئيس الروسي في أوكرانيا كان بمثابة "مثال ممتاز للذكورة السامة"، وأضاف جونسون، لمحطة ZDF الألمانية وفقًا لمقطع فيديو قصير نُشر على موقع ZDF: "إذا كان بوتين امرأة، فمن الواضح أنه ليس كذلك، ولكن إذا كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيشن حربًا مجنونة وذكورية من الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها".