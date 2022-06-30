تصريح "غير لائق" لجونسون عن بوتين يسبب أزمة بين روسيا وبريطانيا

(CNN)-- استدعت روسيا، يوم الخميس، سفيرة بريطانيا في موسكو للتعبير عن احتجاجها "القوي" على "التصريحات غير اللائقة للقيادة البريطانية بشأن روسيا وقائدها والممثلين الرسميين للسلطات وكذلك الشعب الروسي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن السفيرة البريطانية ديبورا برونرت تسلمت مذكرة تنص على أن "الخطاب العدواني من ممثلي السلطات البريطانية غير مقبول"، وأضافت: "في المجتمع المهذب، من المعتاد الاعتذار عن مثل هذه التصريحات"، دون أن توضح التصريحات التي تشير إليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقده في تركمانستان بمناسبة قمة بحر قزوين، التي جمعت روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان ، ردا على سؤال حول رد فعله بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن "بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة"، قال الرئيس الروسي: "أريد فقط أن أتذكر أحداث التاريخ الحديث في هذا الصدد، عندما قررت مارغريت تاتشر البدء العسكري عمليات ضد الأرجنتين لجزر فوكلاند. هناك كانت امرأة قررت بدء الأعمال العدائية. أين توجد جزر فوكلاند هذه وأين بريطانيا ولم يملي هذا سوى الطموحات الإمبريالية، وتأكيد وضعها الإمبراطوري".

وأضاف: "لذلك، أعتقد أنه على أي حال، من رئيس الوزراء الحالي لبريطانيا، هذه ليست إشارة صحيحة للغاية لما يحدث اليوم".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قال إن ما يفعله الرئيس الروسي في أوكرانيا كان بمثابة "مثال ممتاز للذكورة السامة"، وأضاف جونسون، لمحطة ZDF الألمانية وفقًا لمقطع فيديو قصير نُشر على موقع ZDF: "إذا كان بوتين امرأة، فمن الواضح أنه ليس كذلك، ولكن إذا كان كذلك، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيشن حربًا مجنونة وذكورية من الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها".

وقال بوتين كذلك إن زعماء مجموعة السبع إذا "جردوا من ملابسهم حتى الخصر أو تحت الخصر"، فسيكون ذلك "مشهدا مثيرا للاشمئزاز".

وجاء تصريح بوتين ردا على سخرية قادة مجموعة السبع، يوم الأحد، من ظهوره عاري الصدر، فقد سخر بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في اجتماع مجموعة السبع في ألمانيا، من بوتين، عندما سأل جونسون الزعماء عما إذا كان يجب أن يرتدي جاكيته أم لا "لإظهار أنهم أقوى من بوتين".