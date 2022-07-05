أوكرانيا تعلن تجميد أصولا روسية وبيلاروسية بقيمة 12 مليون دولار

بعد نفي بوتين مسؤولية الهجوم.. شاهد ما عثر عليه الادعاء العام بأوكرانيا في موقع استهداف مركز تجاري

(CNN)-- أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، يوم الاثنين، عن تجميد أصول بقيمة 12 مليون دولار مملوكة لشركات روسية وبيلاروسية.

ووفقا لبيان منشور على موقع المدعي العام، تشمل الأصول 300 حاوية للسكك الحديدية تحتوي على أسمدة "تبين أنها تنتهك لوائح الجمارك الأوكرانية".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الاثنين، بإتمام العملية العسكرية للسيطرة على منطقة لوغانسك الانفصالية والتي اعترفت بها موسكو كجمهورية مستقلة.

ومن جانبه، قال بوتين إن على الوحدات التي شاركت في العملية العسكرية أن "تستريح" وتستجمع قواها.