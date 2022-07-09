بايدن يشيد بالاستخبارات الأمريكية لكشفها خطط بوتين

منذ تأسيسه إلى اليوم.. كيف تغيرت أهداف الناتو وكيف وحّد بوتين أعضاء الحلف ضده؟

بوتين: قوة أمريكا العظمى في العالم اقتربت لحظاتها من النهاية

(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعمل موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في كشف خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه في مقر وكالة الاستخبارات، يوم الجمعة، وصف بايدن ما قامت به الوكالة بأنه كان "حاسما في قدرتنا على حشد حلفائنا"، وقال إن عمل مسؤولي الاستخبارات "جعل من الممكن تحذير العالم".

وأضاف: "رأينا ما كان يفعله (بوتين)، رأيت القوات التي كان يحشدها والخطط التي كان يعدها"، وتابع: "كشف خطط بوتين نزع مصداقية أكاذيبه بشأن ما كنا نفعله في أوكرانيا".

وأكد بايدن أن المعلومات الاستخباراتية عن الرئيس الروسي ساعدت في الحفاظ على تحالف دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومواجهة الغزو الروسي.

وأضاف: "بالمناسبة، أمضيت أكثر من 135 ساعة في القيام بذلك بشكل يومي تقريبًا لأن بوتين اعتمد على القدرة على تفكيك حلف الناتو وكسر عزمنا".