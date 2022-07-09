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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخطأ وقع فيه خلال قراءة نص خطاب على الهواء.

موقف محرج للرئيس بايدن وهو يقرأ بشكل آلي من القارىء الآلي (الأوتوكيو) غير منتبه إلى نهاية النص ومكررا نفس الكلام.. ".. end of quote. Repeat the line.. » https://t.co/yC98mrNa1T

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "نهاية الاقتباس.. كرر السطر.." وهو ما يظهر على الشاشة التي يقرأ منها عادة أو ما يُعرف باسم القارئ الآلي "الأوتوكيو".

بايدن يعيد قرأة ما مكتوب له وينسى ويقول دعوني أعيد قرأة هذه الفقرة للتأكيد هذا الرئيس تحفة لن يتكرر ستكتب عنه كل المجلات والمسلسلات الكوميدية بشغف https://t.co/PyYUZVYLTS

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الرئيس الأمريكي تفاعلا بعد زلات لسان خلال خطابات، إذ سبق وأن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقول بايدن "الشعب الإيراني" عوضا عن الشعب الأوكراني في خطاب هاجم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس بايدن يقراء من الشاشة ويكرر التعليمات ( كرر الجملة ) 😅😅 https://t.co/T0ErVYFLNa

وظهر في مقطع الفيديو حينها، حركة شفاه هاريس وكأنها تردد كلمة "الأوكراني" لحظة ما بدى أن بايدن قال "الشعب الإيراني"، وفقا لما تداوله النشطاء، بمقطع فيديو، حيث قال الرئيس الأمريكي: ""بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني.."