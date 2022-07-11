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اضطر الجيش للتدخل.. عملية عسكرية في سريلانكا لإنقاذ رئيس الوزراء من متظاهرين حاولوا اقتحام مجمعه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أنقذت القوات المسلحة السريلانكية رئيس البلاد، غوتابايا راجاباكسا، عبر نقله إلى سفينة عسكرية قبل أن يجتاح المحتجون منزله في العاصمة كولومبو السبت، حسبما قال مصدر عسكري لـCNN الأحد.

وخرج راجاباكسا من القصر الرئاسي بمساعدة القوات البحرية، التي تتمركز قرب القصر، وفقا للمصدر، وأبحرت بعد ذلك السفينة فورا من ميناء كولومبو وتمركزت في المياه الإقليمية السريلانكية، حسبما قال المصدر.

ورافق قادة في الجيش الرئيس، الذي نزل من غرفة نومه في الطابق العلوي، وغادروا القصر قبل أن يجتاح المتظاهرون الحاجز الأمني الأول للمجمع الرئاسي، وفقا للمصدر.

وأكد المصدر العسكري أن السفينة التي نُقل إليها الرئيس كانت تُبحر بالقرب من سواحل سريلانكا ونجحت بالرسو على ميناء كولومبو في غضون ساعات.

وأشار المصدر إلى أن جميع أشكال الاتصالات التي يتلقاها الرئيس يتم تحويلها إلى السفينة العسكرية.