محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا.. شاهد رحلة السفينة الروسية ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي في العالم

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الأربعاء، بدء المحادثات بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في اسطنبول.

وأضاف البيان أن "الاجتماع الرباعي بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع في تركيا وروسيا الاتحادية وأوكرانيا ووفد الأمم المتحدة بشأن الشحن الآمن للحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر بدأ في كالندر كوسك".

تأمل أوكرانيا في تسريع صادرات الحبوب عبر طرق نهر الدانوب التي أعيد فتحها وسط حصار روسيا لموانئ البحر الأسود الرئيسية.

قال النائب الأول لوزير السياسة الزراعية والغذاء تاراس فيسوتسكي، في خطاب متلفز الأربعاء، إن خط المراكب المنتظرة حاليًا للإبحار فوق نهر الدانوب وتحميل الحبوب في أحد الموانئ النهرية الأوكرانية سيستغرق عدة أسابيع لتنظيفه.

قال فيسوتسكي: "تشكل طابور من حوالي 90 قاربًا في منطقة نهر الدانوب لعدة أشهر وسيستمر لعدة أسابيع أخرى". و"بفضل إطلاق جزيرة الأفعى، تبلغ الإنتاجية الإضافية من أربع إلى خمس سفن يوميًا".

وتابع: "هذا الطريق غير قادر على تعويض الكميات التي قمنا بتصديرها عبر موانئنا المطلة على البحر الأسود".

تم شحن حوالي 80٪ من صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود قبل الغزو الروسي.